Scoppia il caso Ali Abdi in Francia a poche ore da una delle partite più delicate della stagione. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il calciatore tunisino avrebbe lasciato Nizza senza alcuna autorizzazione del club per la sua Nazionale.

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Il caso Abdi diventa Nazionale e nel mentre il Nizza si gioca la salvezza

Una decisione che ha inevitabilmente creato tensione all’interno della società, soprattutto per il momento estremamente delicato della stagione. Domani, infatti, il club francese sarà impegnatosfida decisiva per mantenere il proprio posto in Ligue 1. Una gara fondamentale per il futuro della squadra e per la programmazione della prossima annata.

L’assenza improvvisa di Abdi rischia quindi di diventare un problema serio sia dal punto di vista tecnico che da quello disciplinare. Il giocatore, infatti, avrebbe lasciato il ritiro senza il consenso della società, sorprendendo dirigenti, staff tecnico e compagni di squadra proprio alla vigilia della partita più importante dell’anno. Al momento il club non ha ancora diffuso comunicati ufficiali sulla vicenda, ma in Francia il caso sta già facendo molto rumore. I tifosi si dividono tra chi comprende la volontà del giocatore di rispondere immediatamente alla convocazione della Tunisia e chi invece considera il comportamento poco professionale, soprattutto considerando la posta in palio per il club.

🚨 Alors que son club joue demain le barrage retour face à l’ASSE pour se maintenir en Ligue 1, Ali Abdi 🇹🇳 a quitté Nice SANS AUTORISATION. 🤯✈️



Il a rejoint la sélection tunisienne pour préparer la Coupe du Monde 2026.



🗞️ @RMCsport pic.twitter.com/R89dPJJbjL — Actu Foot (@ActuFoot_) May 28, 2026

Per la Tunisia, Abdi rappresenta una pedina importante nel percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo 2026. La federazione tunisina avrebbe accelerato i tempi del raduno per preparare al meglio i prossimi impegni internazionali, ma resta da capire se ci siano stati contatti ufficiali con il club francese prima della partenza del calciatore.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare chiarimenti sia da parte della società che dell’entourage del giocatore. Intanto, però, il caso Abdi scuote il calcio francese proprio nel momento più delicato della stagione. La vicenda rischia inoltre di avere conseguenze anche sul futuro del terzino tunisino, che potrebbe essere sanzionato internamente dal club. Molto dipenderà dalle spiegazioni che il giocatore fornirà una volta rientrato in Francia e dall’esito della sfida salvezza contro il Saint-Étienne, diventata ora ancora più delicata per l’intero ambiente.

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