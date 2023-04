Accusato di stupro, Jack Diamond sospeso dal Sunderland con effetto immediato

Il 23enne esterno offensivo dei Black Cats, in prestito al Lincoln City in League One, è stato accusato di stupro e violenza sessuale nei confronti di una donna

Sergio Pace

Jack Diamond, 23enne esterno offensivo del Sunderland in prestito al Lincoln City in League One, è stato sospeso con effetto immediato dai Black Cats. Come fatto sapere dalle forze dell'ordine britanniche, le indagini, avviate nel maggio 2022 dopo la denuncia da parte di una donna per stupro e violenza sessuale, hanno confermato i capi d'accusa. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno di un'abitazione nell'area di Washington, sobborgo di Sunderland.

Diamond, sotto contratto con il Sunderland fino al 2024, nella scorsa estate è passato in prestito al Lincoln City in League One. Il classe 2000 ha sfruttato al meglio questi mesi dalle parti del Lincolnshire con un bottino di 6 reti e 4 assist in 31 presenze in campionato (29 da titolare). Peccato che Diamond non potrà concludere il suo anno in prestito ai Red Imps.

Il Sunderland infatti, proprietaria del suo cartellino, ha deciso di sospendere con effetto immediato il giocatore dopo l'ufficialità delle accuse imputate nei suoi confronti. Ecco il comunicato ufficiale del Sunderland: "Il Sunderland AFC è stato informato che sono state intentate accuse penali contro Jack Diamond dal Crown Prosecution Service. Il giocatore è stato sospeso con effetto immediato, in attesa dell'esito del procedimento giudiziario".

Diamond si è visto stracciare anche il contratto in prestito firmato nell'estate scorsa con il Lincoln. Il giocatore dunque non potrà destreggiarsi in campo, ma sarà chiamato davanti ai giudici a rispondere del reato commesso alla South Tyneside Magistrates' Court il prossimo mese di maggio, ad un anno esatto dai fatti accaduti.