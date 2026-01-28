Adama Traoré è un nuovo giocatore del West Ham United

Adama Traoré al West Ham ritrova il suo mentore, Nuno Espirito Santo, che lo aveva allenato ai tempi del Wolverhampton dal 2011 al 2018. Il giocatore ha accettato il trasferimento al West Ham che lotta per non retrocedere. L'ex Fulham e Barcellona dopo la firma del nuovo contratto ha dichiarato: "Seguo il West Ham da molto tempo. È un club enorme, con una tifoseria immensa. Li guardo fin da quando ero piccolo, da quando vidi un film sul West Ham. Conosco i tifosi e so quanta passione hanno. La mia mentalità è sempre quella di fare meglio, di migliorare come giocatore e aiutare la squadra. Dico sempre che se sono la stessa persona di ieri, allora è un giorno perso. Amo le sfide. Dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo. Credo che tutto derivi dalla fiducia, e sono convinto che raggiungeremo ciò che stiamo cercando".