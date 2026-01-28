Adama Traoré è un nuovo giocatore del West Ham United. Gli Hammers si rinforzano in avanti con l'arrivo dell'ex giocatore del Fulham che trasloca dal West London all'East End della città. L'esterno spagnolo resta in Premier League e arriva a Stratford per 2,5 milioni di sterline per rilanciarsi dopo le troppe panchine all'ombra di Craven Cottage.
Focus Calciomercato
Adama Traoré al West Ham, la benedizione di Espirito Santo: “Entusiasta di tornare a lavorare con lui”
Adama Traoré al West Ham ritrova il suo mentore, Nuno Espirito Santo, che lo aveva allenato ai tempi del Wolverhampton dal 2011 al 2018. Il giocatore ha accettato il trasferimento al West Ham che lotta per non retrocedere. L'ex Fulham e Barcellona dopo la firma del nuovo contratto ha dichiarato: "Seguo il West Ham da molto tempo. È un club enorme, con una tifoseria immensa. Li guardo fin da quando ero piccolo, da quando vidi un film sul West Ham. Conosco i tifosi e so quanta passione hanno. La mia mentalità è sempre quella di fare meglio, di migliorare come giocatore e aiutare la squadra. Dico sempre che se sono la stessa persona di ieri, allora è un giorno perso. Amo le sfide. Dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo. Credo che tutto derivi dalla fiducia, e sono convinto che raggiungeremo ciò che stiamo cercando".
La benedizione di Nuno Espirito Santo
Il giocatore indosserà la maglia numero 17 degli Irons, Nuno Espirito Santo ha accolto a braccia aperte il nuovo acquisto: "È un giocatore che ovviamente conosco bene dai tempi trascorsi insieme al Wolverhampton e sono entusiasta di tornare a lavorare con lui. Adama conosce molto bene la Premier League e le sue qualità uniche ci aiuteranno da qui alla fine della stagione. Ci offrirà un'opzione diversa nelle zone d'attacco. Inoltre, è molto motivato a lottare per noi e pronto a portare energia, impegno e determinazione alla nostra sfida". Traoré arriva nell'East London con la consapevolezza di dover lottare per contribuire alla salvezza del West Ham, nella stagione forse più complicata della storia recente del club.
