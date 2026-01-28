derbyderbyderby notizie calcio Chelsea, due tifosi finiti in ospedale a Napoli: non sono in pericolo di vita

Chelsea, due tifosi finiti in ospedale a Napoli: non sono in pericolo di vita

Non si sa ancora il motivo per cui le due persone sono state portate in ospedale, ma la squadra inglese è stata informata di quanto accaduto
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

In occasione dell'ottava ed ultima giornata della Champions League, Napoli e la sua gente ospiterà il Chelsea ed i suoi tifosi. Tuttavia, dal capoluogo campano non arrivano belle notizie e riguardano due persone che sono nel Belpaese in vista dell'incontro che avrà inizio alle ore 21:00 di questa sera. Nella giornata di ieri, precisamente ieri sera, due tifosi della compagine londinese hanno riportato delle ferite a causa di un incidente. A seguito di quanto accaduto a Napoli, il club della Premier League ha diramato un annuncio sul proprio sito ufficiale.

Chelsea, due tifosi finiti in ospedale a Napoli: non sono in pericolo di vita- immagine 2
Londra, Inghilterra - 13 dicembre 2025: Reece James del Chelsea interagisce coi tifosi al suo arrivo allo Stamford Bridge. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Due tifosi del Chelsea rimasti feriti a Napoli e portati in ospedale

Quando si giocano le competizioni internazionali, i tifosi che vanno in trasferta hanno la possibilità di visitare una nuova nazione, la città della squadra avversaria e provare i cibi tradizionali di quel posto. Ma soprattutto arrivano con la speranza di tornare a casa con la vittoria della propria squadra del cuore. Oltre a tutto ciò, essendo in un Paese che non è il loro, cercano sempre di fare attenzione così da poter ripartire in maniera tranquilla. Tuttavia, a volte possono capitare degli imprevisti ed è ciò che ha avuto luogo ieri sera a Napoli. Il magazine britannico talkSport, infatti, ha riportato che due inglesi, i quali tifano Chelsea e sono in Italia per l'incontro di stasera, a causa di un incidente hanno riportato delle ferite.

Dopo l'accaduto, del quale non si sa ancora la dinamica completa, i due tifosi sono stati portati in ospedale. Fortunatamente, le ferita subite non mettono a rischio le loro vite. A seguito dell'incidente che ha avuto luogo ieri sera, il Chelsea ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: "La società è a conoscenza di un episodio accaduto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non gravi. Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita". Il club, tra l'altro, ha consigliato ai propri tifosi di non camminare da soli in città e di non indossare indumenti che rimandino alla squadra.

