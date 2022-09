Adidas bipartisan nei giorni del Superclasico: ecco le nuove maglie di Boca e River

A poche ore da Boca-River, Adidas ha realizzato per la prima volta nella storia la presentazione congiunta delle nuove maglie

Boca e River sono da sempre rivali. E' il derby più conosciuto al mondo. Ecco perché ogni Superclásico è diventato un fenomeno calcistico dall'America all'Europa e da tutto il pianeta si guarda all'Argentina per vivere la festa, il folclore, lo sport. In questo quadro, a pochi giorni da un nuovo capitolo, Adidas ha realizzato per la prima volta nella storia la presentazione congiunta delle nuove maglie di entrambi i club.