La competizione, che si disputerà tra USA, Messico e Canada, inizierà l'11 giugno 2026

Samuele Dello Monaco 20 marzo - 10:05

Dopo l'incredibile collezione rilasciata per le prime maglie, Adidas torna a presentare le nuove divise per il Mondiale 2026. Il richiamo al Trefoil, la linea "elegante" e vintage del colosso tedesco, ci permette di tornare indietro di 36 anni. La collezione è un alternarsi di colori estrosi e raffinati, pattern folli e altri più regolari. Ancora una volta, Adidas si presenta in grande stile alla competizione più vista al mondo. Portando in campo dettagli tradizionali e culturali, il Mondiale si conferma una possibilità per conoscere anche culturalmente ogni nazionale. Di seguito, la descrizione delle nuove maglie targate Adidas.

Argentina, la divisa dei Campioni del Mondo — La maglia da trasferta trae ispirazione dalla ricca eredità artistica dell'Argentina, presentando un caratteristico motivo grafico blu a spirale ispirato alle decorazioni tradizionali della nazione. Accenni di bianco su una base nera esaltano le linee stilizzate, gli intricati vortici floreali e le piante rampicanti, dando vita al design con un netto e sorprendente contrasto. Sul retro del collo è inciso un motivo personalizzato "Argentina", posizionato davanti al Sol de Mayo, il simbolo del sole nazionale.

L'ultimo ballo della coppia Germania-Adidas — In continuità con il linguaggio visivo della prima divisa, i motivi a "V" diagonali sono reimmaginati come un pattern all-over in blu navy, formando una ripetizione ritmica di tre forme intrecciate. La tavolozza dei colori mescola sfumature di diverse epoche della storia della DFB (la federazione calcistica tedesca). Presenta un richiamo alle classiche maglie blu indossate nel 1954, così come ai classici top da allenamento bianchi e blu degli anni '60, '70 e '80, mentre gli accenti blu acqua fanno riferimento al vivace abbigliamento da allenamento degli anni '90. Il tutto è studiato per creare un effetto visivo forte e di grande impatto. Una delicata etichetta con la bandiera sull'orlo della maglia celebra la fine della storica partnership tra adidas e la Germania, in corso dal 1954.

Il richiamo all'eleganza del Bel Paese — Basata sulla tradizionale sartoria italiana e ispirata alle eleganti giacche da abito della nazionale durante gli storici momenti di celebrazione, la maglia è progettata con un motivo all-over azzurro chiaro e bianco che replica le intricate trame tipiche di questi indumenti. Le maniche, i loghi e i numeri sono completati da dettagli in blu marino e oro; la scritta "Italia" sul retro del collo, ispirata a un monogramma, celebra uno stile di ricamo personalizzato che simboleggia appartenenza e identità.

Giappone, unione dentro e fuori dal campo — Traendo ispirazione dai "Colori oltre l'orizzonte" (Colours Beyond the Horizon), il design della seconda maglia del Giappone prende vita attraverso una grafica a strisce con 12 colori distinti, che si combinano per rappresentare l'unità e il legame della nazione, dentro e fuori dal campo. Su una base bianco sporco, 11 linee verticali sfumate scendono lungo la maglia con un effetto simile alla pioggia, a simboleggiare ciascuno degli 11 giocatori in campo, mentre una dodicesima striscia centrale più marcata riprende il colore del sole rosso della bandiera nazionale per rappresentare il cuore della squadra: i suoi tifosi. La bandiera giapponese è stampata con orgoglio sul retro del collo come segno di fierezza nazionale e identità collettiva.

Japan Away Kit (credits by adidas)

Messico, il richiamo di casa — Prendendo ispirazione dalla ricca storia del Messico, la maglia da trasferta incorpora una grafica grigia all-over che completa una base bianca, influenzata dai motivi noti come "Grecas", presenti nell'architettura e nell'arte tradizionali. Il motivo ricorrente presenta uno schema ripetuto di scale astratte, in riferimento agli esterni a gradoni che si trovano spesso nei tradizionali edifici messicani. La frase "SOMOS MÉXICO", che significa "Siamo il Messico", è incisa sul retro del collo e simboleggia l'unità e la passione che definiscono lo spirito messicano.

Letteratura spagnola su maglia — Il design della maglia da trasferta della Spagna attinge all'illustre storia letteraria della nazione. Un intricato motivo color pirite, ispirato ai disegni e alle grafiche che si trovano nei libri classici e nei manoscritti, punteggia una base bianco sporco che riflette il colore di una pagina. Le maniche e lo scollo presentano dettagli in oro e bordeaux, mentre la scritta "ESPAÑA" è incisa sul retro del collo, con la caratteristica lettera Ñ che celebra la lingua spagnola e il suo patrimonio culturale.

L'arte unita al Belgio Ispirata al ricco patrimonio artistico del Belgio, questa maglia fonde motivi surrealisti con gli elementi iconici dello stemma del club.

Gli abissi colombiani Una celebrazione della biodiversità colombiana e riflesso dell'orgoglio nazionale, il design di questa maglia della Colombia unisce i colori chiari del Mar dei Caraibi alle tonalità più scure dell'Oceano Pacifico.

I led del Perù Dopo una classica ed elegante prima maglia, ecco la divisa da trasferta del Perù. Ispirata ai colori vivaci della cultura chicha, i suoi dettagli e le sue finiture color fluo risaltano sul fondo nero

L'eleganza araba Un connubio tra calcio e moda, la maglia da trasferta dell'Arabia Saudita sfoggia un design raffinato e ricercato che riflette l'eleganza e l'energia dello stile della nazione.

L'unicum della Scozia "Guarda la nazionale scozzese come non l'hai mai vista prima". Con una tonalità vivace di rosso corallo e sottili righe blu, la maglia da trasferta della Scozia è stata creata per lasciare il segno nella storia della federazione.

Oltre alle big, completano il quadro della collezione le seconde maglie di Irlanda del Nord, Svezia, Ucraina, Galles, Cile, Costa Rica, Grecia, Ungheria e Venezuela.