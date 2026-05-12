Dick Advocaat torna sulla panchina di Curaçao a poche settimane dall’inizio del Mondiale 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato dal presidente della federazione Gilbert Martina, che ha confermato il ritorno del tecnico olandese dopo le improvvise dimissioni di Fred Rutten, maturate nelle ultime ore a causa di tensioni interne all’organizzazione calcistica locale. Advocaat aveva lasciato l’incarico lo scorso febbraio per stare vicino alla figlia gravemente malata, ma il miglioramento delle sue condizioni, riportato dai media olandesi, ha riaperto la strada al rientro in panchina. La federazione ha così scelto di riaffidarsi all’allenatore che aveva guidato la nazionale caraibica verso una storica qualificazione alla Coppa del Mondo, restituendo entusiasmo e stabilità all’ambiente alla vigilia del debutto contro la Germania.

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Curacao richiama Dick Advocaat dopo le dimissioni di Rutten

Il ritorno dirappresenta molto più di un semplice cambio tecnico. In un momento delicato per la federazione, scossa dalle recenti tensioni interne culminate con l’addio di, la scelta di richiamare l’allenatore olandese viene interpretata come un segnale di continuità e di sicurezza. Il gruppo, infatti, aveva trovato proprio con lui una precisa identità tattica e mentale, elementi decisivi nel sorprendente percorso di qualificazione mondiale. Advocaat conosce già l’ambiente, i giocatori e le aspettative di una nazionale che si affronterà il torneo da outsider assoluta, ma con la volontà di confermare quanto di buono

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Il debutto contro la Germania sarà subito un banco di prova durissimo, anche perché nel girone sono presenti due selezioni esperte e fisicamente strutturate come Costa d’Avorio ed Ecuador. Nonostante questo, in casa Curacao prevale l’entusiasmo per il ritorno dell’uomo considerato il principale artefice della crescita del movimento calcistico locale. La federazione punta sulla sua esperienza internazionale e sulla capacità di gestire la pressione in appuntamenti di altissimo livello. Dopo settimane complicate, il ritorno di Advocaat riporta serenità all’interno dello spogliatoio e riaccende le ambizioni di una nazionale che sogna di continuare a stupire anche sul palcoscenico più importante del calcio mondiale, davanti agli occhi del mondo intero.

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