La Super League greca offre un confronto di altissimo livello tra AEK Atene e Olympiakos , con gli ospiti che si presentano all’appuntamento da capolista , vantando due punti di margine sui rivali. L'attesissimo derby ateniese rappresenta un cruciale scontro diretto per la vetta della classifica e andrà in scena domenica 2 marzo alle 19:30 .

In campionato , però, la musica potrebbe essere diversa. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo cinque successi consecutivi , che hanno permesso loro di avvicinarsi pericolosamente alla vetta. L'obiettivo è chiaro: centrare la sesta vittoria di fila e scavalcare i rivali. L’ Olympiakos , con i suoi 47 titoli in bacheca, non intende lasciare la prima posizione senza lottare.

AEK Atene-Olympiakos in diretta Tv e streaming gratis

Il match si terrà all’Opap Arena di Atene, un impianto moderno noto anche come Agia Sophia, capace di ospitare fino a 31.100 spettatori. La partita si disputerà domenica 2 marzo alle 19:30. In Italia, il match non sarà trasmesso in tv, ma sarà disponibile in streaming su bet365 (con restrizioni e condizioni applicabili).