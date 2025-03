Un primo tempo nel segno della prudenza

Subito dopo il fischio d'inizio le due squadre cominciano a studiarsi e a gestire palla con prudenza. Due buone occasioni arrivano al 12' minuto: la prima sui piedi di Palma che arriva al limite dell'area e calcia fortissimo verso l'angolo sinistro basso della porta difesa magistralmente da Brignoli. La seconda invece è per l'AEK, con un colpo di testa di Mantalos che esce di pochissimo sopra la traversa. Per tutto il resto della prima frazione, le due squadre attaccano con difficoltà. Il pallone viene gestito per la maggior pare del tempo dall'Olympiacos che però non riesce a bucare le maglie della difesa avversaria. Al 40' ci prova Kostoulas, che spreca un'ottimo cross in area calciando troppo debolmente per impensierire Brignoli. La posta in gioco è alta e si vede: con pochi tiri in porta e tre falli da giallo, le squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0.