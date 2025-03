La 25esima giornata del campionato ellenico propone un infuocato derby di Atene , che vale punti pesanti per la vetta della Super League ( calcio d'inizio domenica 2 marzo alle 19:30 ). L' Olympiakos guida la classifica con 54 punti , seguito dall’ AEK a 52 . La formazione allenata da Almeyda cerca il riscatto dopo il pesante 6-0 incassato in Coppa di Grecia , mentre i biancorossi vogliono consolidare il primato.

L’ AEK Atene parte leggermente favorito in questa sfida, con una quota di 2.30 per la vittoria, mentre un eventuale pareggio è valutato intorno a 3.30 . La vittoria dell’ Olympiakos , invece, si aggira attorno a 3.00 .

Considerando la capacità offensiva di entrambe le squadre, il Goal è quotato 1.75, suggerendo un’alta probabilità che entrambe vadano a segno, mentre il No Goal è leggermente più alto, a 2.05. Per quanto riguarda il numero complessivo di reti, l’Over 2.5 è offerto a 1.95, mentre l’Under 2.5 è fissato a 1.80, segnalando un equilibrio tra le due opzioni.