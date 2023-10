I ricchi, il popolo e i rifugiati: le anime dei derby ateniesi

Dirigenti contro portuali. E' anche così che le classi sociali di Atene si misurano e si confrontano nello storico derby degli eterni nemici fra Panathinaikos e Olympiacos.

analisi di Miroslav Sitta per Diretta.it

Atene è la capitale e la città più grande della Grecia. È situata nella penisola dell'Attica, sulle rive del Golfo Saronico del Mar Egeo. Atene ha una popolazione di circa 650.000 abitanti, ma la capitale greca forma un grande agglomerato con altri insediamenti vicini, come il porto del Pireo. L'intera area metropolitana di Atene ha una popolazione di oltre 4 milioni di persone, pari a circa il 35% dell'intera popolazione greca. Oltre alla popolazione, al governo, alle principali istituzioni e imprese greche, Atene è anche la sede delle migliori squadre di calcio. Oltre al trio di "dei" del calcio greco Olympiacos, Panathinaikos e AEK, la capitale ospita anche altre squadre di prima fascia. Nella stagione 2023/24, Atromitos e Kifisia fanno parte della Super League. I giocatori del Kifisia, un club fondato solo nel 2011, sono dei veri e propri neofiti della massima competizione nazionale. E finora non se la stanno cavando male. Dopo sette turni hanno racimolato sei punti frutto di tre pareggi e una vittoria, ottenuta nel "piccolo derby di Atene" contro l'Atromitos.

Olympiacos - L'Olimpo del calcio greco

Il club Olympiacos è stato fondato nel 1925 al Pireo, una città portuale che oggi fa parte della vasta conurbazione di Atene. È stata costituita come ultima squadra delle Big Three di Atene, ma è chiaramente la regina in termini di titoli in tutto il calcio greco. Ha già ottenuto 47 campionati e molti altri successi. La potenza e le dimensioni del club sembrano essere predeterminate dal simbolismo scelto dai suoi fondatori: il nome e il profilo dell'Olimpo nell'emblema del club parlano chiaro. L'Olympiaxos è costruito sui nobili valori dell'idea olimpica e sulla migliore qualità sportiva possibile.

Panathinaikos - Un club puro con simbologia irlandese-canadese

Il Panathinaikos fu fondato nel 1908 come "Athens Football Club". In seguito fu ribattezzato "Panathinaikos Athletic Club", che riuniva atleti di diverse discipline e, come indica il nome del club, rappresentava l'intera Atene. Il simbolismo del club è anche legato al patrimonio sportivo greco privilegiato, i Giochi Olimpici. Ma non in modo così diretto come nel caso del grande rivale Olympiacos. Il verde come colore principale del club e il trifoglio come simbolo principale del Panathinaikos sono stati creati in onore del vincitore della gara di maratona del 1906 nei cosiddetti Giochi Intermedi (la Grecia all'epoca si opponeva al fatto che le Olimpiadi entrassero a far parte delle varie esposizioni mondiali, come nel caso delle Olimpiadi estive del 1900 a Parigi e del 1904 a St. Louis negli Stati Uniti, e quindi organizzò un'Olimpiade "di protesta" proprio ad Atene).

I risultati di questa competizione furono in seguito rimossi dalle statistiche ufficiali dal Comitato Olimpico Internazionale, ma la maratona - un altro evento sportivo prettamente greco - fu vinta dall'atleta canadese Billy Sherring. Poiché era di origine irlandese, indossava un quadrifoglio (shamrock), il simbolo nazionale irlandese, sulla sua canottiera. I membri del Panathinaikos dell'epoca rimasero così impressionati dalla prestazione di Sherring che vollero "adottare" la sua perseveranza, il suo spirito combattivo e il suo spirito vincente attraverso il simbolo del trifoglio verde nel loro club.

AEK - Club dei rifugiati greci

Nel 1924, ad Atene fu fondato un club dai nuovi residenti della città. Si trattava di rifugiati di origine greca provenienti da Costantinopoli (l'odierna Istanbul) che facevano parte della massiccia migrazione di popolazione (fino a due milioni di persone coinvolte) dopo la guerra greco-turca tra il 1919 e il 1922. La guerra tra greci e turchi fu combattuta sul territorio dell'ex Impero Ottomano, che si era disintegrato dopo la Prima guerra mondiale. Questi territori in Asia Minore furono conquistati dalla Turchia. Il successivo scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia si è basato principalmente sulla religione. AEK sta per Athlitikí Énosis Konstatinoupóleos, l'Associazione Atletica di Costantinopoli. Anche l'emblema del club, un'aquila bicipite - simbolo di Costantinopoli - fa riferimento all'antica patria degli immigrati. (Per inciso, le stesse radici storiche - fondatori, nome ed emblema - sono condivise dal PAOK Salonicco).

Il derby di Atene

I club delle Tre Grandi di Atene si sono affrontati in alcune delle partite più belle e intense della storia del calcio greco. Nella maggior parte dei casi, le partite si disputano per il titolo o per decidere il vincitore di una delle coppe greche. Nel 2013, tuttavia, la situazione era diversa. Il derby tra AEK e Panathinaikos ha portato alla retrocessione dell'AEK dalla massima competizione greca per la prima volta nella sua storia. Il Panathinaikos vinse il derby per 2-0, ma questo non era ancora il problema principale per l'AEK. L'AEK era comunque al di sopra della zona retrocessione. Tuttavia, al club sono stati tolti tre punti per la furia dei suoi tifosi in questo derby, e solo per questo l'AEK ha subito l'onta della retrocessione. Non è stato un caso. All'epoca il club si trovava in una situazione difficile dal punto di vista finanziario (l'allora crisi economica, che durava dal 2009, aveva colpito duramente altri club greci). A causa dei debiti, l'AEK non entrò nemmeno in seconda divisione e passò direttamente alla terza competizione più alta. Tuttavia, nel 2015, le aquile bicipiti sono tornate a volare nel massimo campionato. E nel 2018 sono riuscite a vincerlo per la prima volta dal 1994 e, dopo l'epilogo dell'ultima stagione (2022/23), i calciatori dell'AEK sono attualmente i campioni in carica della Grecia. Per l'AEK, il Panathinaikos è anche il principale rivale (ma anche storicamente) a causa di questo incidente. Detto questo, i verdi sono il principale rivale anche dell'Olympiakos. Ed è proprio la rivalità tra Panathinaikos e Olympiacos a essere considerata il principale e più feroce derby greco.

La madre di tutte le battaglie

Il derby tra Panathinaikos e Olympiacos è chiamato "Derby degli eterni nemici" o anche "Madre di tutte le battaglie". Al di là dei risultati sportivi e dei punti di forza dei due club, la competizione e il risentimento tra di loro sono pompati anche dal fatto che rappresentano storicamente classi sociali diverse. Il Panathinaikos è un'entità che proviene direttamente dal centro di Atene e ha tradizionalmente rappresentato la classe superiore e dirigente dell'intero Paese e si considera il depositario dell'eredità della società culturale tradizionale della capitale. L'Olympiacos, invece, in quanto entità proveniente dalla città portuale del Pireo, è storicamente attratto dal popolo dei lavoratori. Per il semplice fatto che l'Olympiakos si oppone a "quelli del centro", della capitale, ai ricchi, ai potenti e alla classe dirigente, ha conquistato e (a seconda delle situazioni) continua a conquistare tifosi in tutta la Grecia. Questo tipo di conflitto era molto più forte in passato, quando il divario tra le diverse classi era più marcato per ragioni sociali e politiche. Al giorno d'oggi, le "redini" della rivalità sono spesso tenute da gruppi di hooligans molto violenti. Il fatto che sia il Panathinaikos che l'Olympiacos siano i più grandi club greci in sport diversi dal calcio aggiunge un'altra dimensione al derby degli eterni nemici. I grandi derby tra i verdi e i biancorossi si svolgono anche nella pallacanestro, nella pallavolo o persino nella pallanuoto.

