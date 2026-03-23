Rientrando dalla trasferta contro il Leeds, due calciatori del Brentford (rimasti anonimi) sono intervenuti nel cuore della notte per sventare una presunta aggressione a sfondo razziale. I due sono riusciti a calmare la situazione restando illesi

Francesco Intorre 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 17:16)

Il calcio spesso regala storie che vanno ben oltre il rettangolo verde. Questa volta i protagonisti sono due giocatori del Brentford, che nella notte tra sabato e domenica si sono trasformati in veri e propri eroi civici per le strade di Londra. Rientrando dalla trasferta di Elland Road contro il Leeds (terminata con un pareggio per 0-0), i due calciatori, di cui non è stata resa nota l'identità per motivi di privacy e sicurezza, sono intervenuti tempestivamente per fermare una presunta aggressione a sfondo razziale.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

L'intervento nella notte dei giocatori del Brentford, l'aggressione razzista, il sangue e l'arrivo della Polizia — Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'episodio si è verificato intorno alle 2:00 del mattino di domenica in Queen's Road, nel quartiere londinese di Richmond. I due giocatori del Brentford stavano viaggiando verso casa in autonomia, avendo ricevuto un permesso speciale dal club per organizzare i propri spostamenti prima di rispondere alle imminenti convocazioni con le rispettive Nazionali. Accortisi dell'attacco, non ci hanno pensato due volte e si sono lanciati in soccorso della vittima.

Il loro intervento è stato provvidenziale per calmare la situazione e disinnescare la violenza prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sebbene entrambi i giocatori siano usciti fortunatamente illesi dallo scontro, un testimone oculare ha riferito di averli visti visibilmente sporchi di sangue dopo la colluttazione. Un portavoce della Metropolitan Police ha poi confermato l'accaduto diramando una breve nota: "La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un'aggressione in Queen's Road, Richmond, intorno alle 02:00 di domenica 22 marzo. Gli agenti hanno preso contatti con la vittima. Le indagini sono in corso e al momento non è stato effettuato alcun arresto".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Una stagione da incorniciare, in campo e fuori — Un gesto di grande coraggio e senso civico che fa onore ai due tesserati delle Bees, coronando un momento d'oro per tutto l'ambiente biancorosso. La squadra allenata da Keith Andrews, infatti, sta vivendo una stagione straordinaria in Premier League. Attualmente settima, è in piena corsa per una clamorosa qualificazione europea, distante solo due punti dal Chelsea e tre dal Liverpool.

Dopo la sosta per le Nazionali, il club londinese tornerà in campo al Gtech Community Stadium per un delicatissimo scontro diretto contro l'Everton (appaiato in classifica), per poi affrontare in rapida successione Fulham e Manchester United in un mese di aprile che si preannuncia di fuoco. Ma, almeno per oggi, la vittoria più bella e importante del Brentford è arrivata lontano dai riflettori e dalle telecamere, sulle strade di Richmond.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.