Ajax, ecco Skaarud: talento norvegese classe 2007

Il club olandese si è assicurato le prestazioni di uno dei più promettenti giovani norvegesi. Proviene dal Lillestrom e ha già debuttato in prima squadra realizzando due gol e un assist. Un bel colpo in ottica futura.

Skaarud, il futuro è suo

Daniel Skaarud, classe 2007, è un attaccante che nel suo paese ha già disputato 6 partite in prima squadra con il Lillestrom, mettendo a referto anche due gol e un assist. Un impatto devastante, per il ragazzo, che in Olanda avrà modo di crescere con la squadra Under 19. Ovviamente il tecnico della prima squadra Francesco Farioli lo seguirà con grande attenzione.