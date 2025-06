Al Ahly, Trezeguet multato dopo rigore sbagliato al Mondiale per Club

L'attaccante dell'Al Ahly è stato multato dalla federazione egiziana dopo aver sbagliato un rigore decisivo contro l'Inter Miami. La sanzione non è legata all'errore in sé, ma al fatto che non fosse il rigorista designato.

Trezeguet multato dopo il rigore sbagliato al Mondiale per Club — Il Mondiale per Club 2025 ha riservato una sorpresa amara per Mahmoud Ibrahim Hassan, noto come Trezeguet. L'attaccante egiziano classe 1994 dell'Al Ahly, ex Aston Villa e Trabzonspor, ha fallito un calcio di rigore decisivo contro l'Inter Miami di Lionel Messi e Luis Suarez. Ma l'errore dal dischetto non è stato l'unico problema: la sua federazione lo ha anche multato per aver calciato un rigore senza autorizzazione.

Il rigore non assegnato a Trezeguet — Secondo quanto riportato dai media egiziani e confermato da Globo Esporte, Trezeguet non era il rigorista designato per l’Al Ahly. Il compito spettava a Wessam Abou Ali, regolarmente in campo al momento del fallo. Tuttavia, Trezeguet ha insistito per calciare, credendo di poter segnare, ma ha fallito l'occasione.

Le dichiarazioni di Wessam Abou Ali A chiarire l'accaduto è stato lo stesso Wessam Abou Ali, che ha spiegato:

"Io sono il numero uno dei rigoristi, ma Trezeguet voleva tirarlo. Pensava di poterlo fare e purtroppo l'ha sbagliato. Abbiamo una lista. C'è anche lui, dopo di me. Io l'ho sbagliato, l'ho sbagliato anche in passato, quindi non possiamo dare la colpa a lui per il rigore".

Una presa di responsabilità che alleggerisce la posizione di Trezeguet, ma che non ha evitato la multa da parte della federazione egiziana per violazione delle direttive tecniche interne.

Una lezione da ricordare per Trezeguet — Per il nazionale egiziano, il debutto nel Mondiale per Club si trasforma in un episodio da dimenticare. Non solo ha perso un’occasione importante contro una delle squadre più seguite del torneo, ma ha anche ricevuto una sanzione economica per un errore di gestione in campo.