Al-Hilal, ecco Neymar: uno dei 4 giocatori con più di 100 gol fatti in 3 club

Il 31enne attaccante brasiliano, da pochi giorni nuovo giocatore dell’Al-Hilal, condivide il primato con Isidro Lángara, Romário e Cristiano Ronaldo

Il periodo di Neymar al PSG si è concluso con 118 gol segnati in tutte le competizioni. Anche nei suoi due precedenti club, il 31enne brasiliano ha segnato più di 100 volte: 136 con il Santos e 105 con il Barcellona.

Essere così prolifici con tre maglie diverse è un’impresa piuttosto rara per un attaccante nell’intera storia del calcio mondiale. Oltre a O Ney, infatti, questo traguardo è stato raggiunto solo da altre 3 stelle.

Il primo è stato il leggendario basco Isidro Lángara, che ha realizzato più di 100 reti con il Real Oviedo in Spagna, il San Lorenzo in Argentina e il Real España in Messico.

Da aggiungere, per quanto riguarda la sua carriera unica, che ha fatto 100 in tre diverse massime divisioni nazionali (nessuno l’ha eguagliato finora!), e per di più in tre diversi continenti!

Gli altri due giocatori a trovare più di 100 gol in tre team sono Romário e Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda CR7, ha aggiunto anche il Portogallo alla lista delle squadre in cui ha segnato più di 100 reti, quindi è l’unico giocatore ad averle raggiunte con 4 casacche diverse, se allarghiamo l’area di considerazione alle selezioni nazionali (vediamo se l’Al-Nassr diventa la quinta!).