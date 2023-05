Al Leeds serve un miracolo: tifosi allo stadio vestiti…da suore

Il Leeds rischia la retrocessione in Championship, e in occasione del match contro il West Ham i tifosi sono arrivati allo stadio con un abbigliamento molto particolare: tutti vestiti da suore, per fare il miracolo...

Marco Varini Redattore

Un momento delicato quello del Leeds, alle prese con la lotta per non retrocedere, in una sfida che terrà tutti i tifosi col fiato sospeso fino all'ultimo minuto di Premier League. Per evitare la retrocessione in Championship servirà l'aiuto di tutti, e in questi casi si invoca anche...il divino.

Per salvarsi infatti servirà un miracolo, dal momento che i Whites si trovano in una lotta serrata con l'everton, e per invocarlo i tifosi hanno pensato ad una singolare iniziativa. In occasione della trasferta contro il West Ham infatti, un gruppo di sostenitori del Leeds si è presentato allo stadio vestito da suore. L'obiettivo, chiaramente, è invocare qualcuno più in alto...