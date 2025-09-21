Il derby di Ryiad finisce in goleada per i Cavalieri del Najd: due doppiette con firme portoghesi ed un gol di Coman. Ma l'ex-Real è pronto per migliorare le sue statistiche

Samuele Amato Redattore 21 settembre - 14:22

Se servono ancora conferme, eccole qua. Cristiano Ronaldo vede un nuovo traguardo avvicinarsi, trascinando l'Al-Nassr in continue vittorie con i suoi nuovi compagni di reparto, come Joao Felix e Kingsley Coman. Nel derby della capitale saudita contro l'Al-Ryiad, CR7 e i suoi calano una manita e rimangono a punteggio pieno. Ma il fenomeno portoghese si trova a meno 55 da un record storico.

Connessione portoghese: le doppiette di Joao Felix e CR7 — Stanno continuando a stupire nella Saudi Pro League e soprattutto a guidare i Cavalieri del Najd a suon di gol. Da un lato, Cristiano Ronaldo con la fascia da capitano dell'Al-Nassr, dall'altra il nuovo arrivato Joao Felix. Quest'ultimo, infatti, sta vivendo una vera e propria rinascita sportiva dopo i mesi anonimi in prestito al Milan nella scorsa stagione.

Tre partite per la squadra di Riad e tre vittorie in cui la coppia portoghese ha messo lo zampino. L'avventura saudita per Joao Felix è iniziata con una tripletta all'Al-Taoowoun (anche quella partita finita con una manita) ed ha aumentato il bottino di reti con la doppietta ai danni dell'Al-Ryiad nella giornata di ieri. Cinque gol in tre partite giocate, più un assist per il connazionale sempre nel derby (in cui ha trovato il gol anche Coman, autore anche di due assist per i compagni).

Anche per CR7, che non ha certo bisogno di presentazioni, la percentuale di realizzazione sta seguendo un ottimo trend in questo inizio di stagione. Con l'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha già messo a segno tre gol: uno nella manita della prima giornata e la doppietta nel 5 a 1 di ieri nel derby della capitale saudita. L'esultanza polemica al secondo gol, poi, è una risposta ai tifosi avversari che nominavano l'eterno "rivale" (Leo Messi). Ma per il campione portoghese, i gol di ieri lo avvicinano ad un record storico.

Cristiano Ronaldo, la doppietta con l'Al-Nassr lo portano vicino ai 1000 gol — La serata è speciale di per sé: gol, giocate e grandi campioni in un derby della città di Ryiad. Ma ogni partita ed ogni rete sarà sempre più importante per Cristiano Ronaldo: infatti, il capitano dell'Al-Nassr si sta avvicinando alla quota dei 1000 gol in carriera in match ufficiali.

Con la doppietta di ieri, l'eterno CR7 è salito a 945 reti tra prime squadre e nazionale portoghese in partite ufficiali. Una classifica speciale che è guidata sempre dall'ex-stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus; mentre Lionel Messi (che sta stupendo nel campionato statunitense) è a quota 882 gol.

Per Cristiano Ronaldo si tratta di un ultimo piccolo sforzo per entrare sempre di più nella storia di questo sport. La condizione atletica sembra ottimale, la fame non manca mai: CR7 vuole ancora più gol e più trofei.