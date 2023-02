Al Nassr, vittoria con poker di CR7: sugli spalti anche…le locuste – Tifosi assaliti durante la partita…

La squadra di Riad è in testa alla Saudi Professional League con 37 punti in classifica (a pari merito con l’ Al Shabab , ma con una partita in meno). Il pubblico sugli spalti del King Abdulaziz Sports City Stadium si è goduto una magnifica serata all’insegna di CR7. Verso la metà della partita però i tifosi sono stati assaliti da uno sciame di centinaia di locuste.

Alcune foto su Twitter mostrano gli spettatori, alcuni in piedi e altri seduti, completamente coperti dalle locuste. Tuttavia, non sembravano particolarmente infastiditi dalla loro presenza. Insomma, in una serata storica per Cristiano Ronaldo, si è registrata la presenza anche delle locuste. Una scena dai contorni "biblici”…