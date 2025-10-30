Momento da ricordare per i rossoneri: decide Marku, lo stadio esplode di gioia. L’ex Lecce e Roma trova la prima soddisfazione sulla panchina albanese.

Eugenio D'Antonio 30 ottobre - 11:27

Serata di festa a Valona: il Flamurtari di Francesco Moriero conquista la prima vittoria stagionale battendo 1-0 la capolista Vllaznia nella nona giornata del campionato albanese. Un successo dal sapore speciale, arrivato davanti a un “Stadiumi Flamurtari” tutto esaurito, dove entusiasmo e passione si sono fusi in un abbraccio collettivo. Dopo settimane difficili e qualche polemica arbitrale, i rossoneri ritrovano grinta e fiducia, regalando ai propri tifosi una notte che resterà nella storia recente del club.

PARMA, ITALIA - 17 AGOSTO: Il manager di Lecce USA Francesco Moriero guarda prima della partita della TIM Cup tra Parma FC e Lecce USA allo Stadio Ennio Tardini il 17 agosto 2013 a Parma, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Una serata da ricordare a Valona — Fin dai primi minuti il Flamurtari ha mostrato un atteggiamento aggressivo e organizzato, soffocando la costruzione di gioco della Vllaznia con un pressing alto e un ritmo incessante. Dopo due occasioni sfumate, il gol partita è arrivato al 75’: azione manovrata sulla destra, cross preciso di Hoxha e deviazione vincente di Marku, che ha fatto esplodere l’impianto di Valona in un boato liberatorio. Nei venti minuti finali, i rossoneri hanno resistito agli assalti degli ospiti con disciplina e carattere. Moriero, dalla panchina, ha gestito con lucidità i cambi, rafforzando il muro difensivo e portando a casa una vittoria che vale oro.

Moriero, vento nuovo e esperienza in Albania — Con questo successo, il Flamurtari rilancia le proprie ambizioni e dimostra di poter competere anche contro le grandi del campionato, pur restando ultimo in classifica. Il Vllaznia invece deve guardarsi alle spalle: l’Egnatia è ormai a un solo punto e domenica ci sarà il primo scontro diretto per la vetta. PerFrancesco Moriero, tornato in Albania dopo le esperienze con Laci e Dinamo City, si tratta di un nuovo inizio. In Italia aveva allenato tra Serie C e B con Grosseto e Frosinone, ma da calciatore aveva incantato con Lecce, Inter e Roma. Ora a Valona, il tecnico salentino sembra aver acceso una scintilla che potrebbe cambiare la stagione.