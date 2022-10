Alberto Gallego nel calcio, “Lanco” nella musica: il cantante-allenatore dell’Elche…

Dalle sette note in musica agli schemi a undici del calcio...

Lo scorso 10 ottobre un cantautore è divenuto allenatore nel maggiore campionato spagnolo. Alberto Gallego dopo le esperienze al CD Ibiza e al Recreativo de Huelva, nel 2022, è divenuto allenatore della seconda squadra dell’Elche. Qui, dopo l’esonero di Francesco Rodriguez, viene scelto come allenatore della prima squadra.

Nulla di anomalo, ma Gallego faceva tutt’altro in passato...

Le scarpette le ha indossate, ma probabilmente divenire calciatore non era la più grande aspirazione dello spagnolo. Bisogna tornare indietro al 1994, quando per merito di sua madre (che invió a sua insaputa alcune demo della sua musica) viene accettato al festival di Benidorm, il nostro Sanremo. Per un periodo riesce a coadiuvare le due passioni.