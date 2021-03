Alessio Hyseni: il giocatore che non si è mai fermato nonostante la pandemia

Il Covid-19 ha fermato i giocatori di tutto il mondo, ma c’è un calciatore che non si è mai fermato. La sua fortuna? Giocare nel campionato delle Isole Far Oer.

Siamo alle Isole Far Oer, un luogo ben distante dall’Italia, ma legato al nostro Paese da una linea chiamata Alessio Hyseni: un calciatore che nonostante la pandemia non si è mai fermato. Nell’arcipelago danese infatti il Covid non si è quasi visto, dati i soli 660 contagi, ne consegue che il campionato si sia fermato per pochissimo tempo. Qui gioca un nostro connazionale, Alessio Hyseni, 24enne di origini umbre, trasferitosi proprio ad inizio pandemia.