Alexander-Arnold al Real Madrid? I tifosi Reds insorgono, bruciata la maglia del terzino

I tifosi del Liverpool non hanno preso bene la notizia del possibile trasferimento. Quanto accaduto oggi è un fatto straordinario, che non rientra minimamente nel senso dello sport. Sulla piattaforma X è apparso un filmato in cui si vede un tifoso che brucia il retro di una maglietta di Alexander-Arnold mostrandola con orgoglio davanti alla telecamera. L'incendio ha provocato un enorme buco sul retro della maglia e difficilmente potrà essere utilizzabile. Ma oltre a questo gesto, c'è ben altro. I tifosi dei Reds si sono sentiti traditi, da un giocatore, con il quale hanno creato un fortissimo legame. Difatti, il terzino inglese è alla corte del Liverpool da quando aveva 6 anni, esordendo con la prima squadra a 18 anni in una partita di Coppa di Lega contro il Tottenham.

Da li è diventato un simbolo della squadra, dove ha vinto più di 8 trofei e fatto più di 300 presenze. Una vera e propria colonna portante, che ora sta in procinto di salutare per sempre. Il "tradimento" è ancora caldo ed i tifosi non vogliono più vedere l'inglese in campo: "Personalmente abbandonerei Trent per il resto della stagione. Non lasciatelo essere parte della fine della stagione, non lasciategli la possibilità di dire addio". "Non fatelo nemmeno stare in panchina. Non fatelo partecipare alle celebrazioni per il titolo o alla parata. Fatelo guardare la squadra da casa", così un tifoso, a nome di tutto il popolo Reds, si è espresso sulla questione. Sembra che il rapporto tra l'inglese e la tifoseria sia ai minimi storici, sarebbe veramente un peccato se non ci dovesse essere un lieto fine, ad una storia, che sembrava potesse non finire mai.