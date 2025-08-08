Per chi affronta il Mjällby, raggiungere Sölvesborg, paesino di 14mila abitanti, sembra un pellegrinaggio ai confini del mondo. Strade infinite attraversano campi, porti e piccoli villaggi isolati. I pullman delle squadre avversarie percorrono chilometri tra fattorie e coste battute dal vento, fino a sbucare davanti allo Strandvallen, stadio che si trova a pochi passi dal mare.
La rivelazione
Alla scoperta del Mjällby, il piccolo miracolo del calcio svedese che sogna lo scudetto
Dalla terza divisione al primo posto in Allsvenskan: il Mjällby, club di un villaggio costiero, sfida i giganti del calcio svedese