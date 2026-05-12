In Argentina si sta sviluppando una nuova epidemia. Non si tratta però di qualche nuovo virus pronto a minacciare la sanità mondiale, ma di una vera e propria pandemia di infortuni sportivi. Con l'ultimo grave stop occorso ad Alan Forneris, centrocampista del Racing, il numero di giocatori che si sono rotti il legamento crociato ha toccato una vetta incredibile. Nel campionato di Liga Profesional del 2026, i giocatori finiti gravemente ai box sono già 20. Se contiamo anche i due infortuni di dicembre 2025 (ancora in fase di recupero), il numero sale addirittura alla spaventosa quota di 22.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 06 MAGGIO: Junior Santos di Botafogo compete per la palla con Alan Forneris del Racing Club durante la partita tra Botafogo e Racing Club come parte della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 all'Estadio Olímpico Nilton Santos il 06 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

L'incubo di maggio: quattro ginocchia saltate in undici giorni

Gli infortuni si sono distribuiti nel corso di questo inizio dell'anno. Ma il mese di, che tra l'altro è appena iniziato, si sta rivelando il più duro e devastante per ledei calciatori. Ci sono state bendei legamenti in soli 11 giorni, una frequenza che non ha precedenti e che ha colpito rispettivamente(Sarmiento) e(Atlético Tucumán) il 3 maggio,(Platense) il 7 maggio e infine il già citatol'11 maggio. Un ritmo insostenibile per qualsiasi lega professionistica.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

I casi clamorosi: Estudiantes e San Lorenzo decimati

PARTE MÉDICO



Los estudios realizados esta mañana a Alan Forneris dieron como resultado la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/6DxUBLx9Bt — Racing Club (@RacingClub) May 11, 2026

Un po' tutte le squadre argentine hanno sofferto di queste gravi perdite, ma i casi più clamorosi restano indubbiamente due, ovvero. I biancazzurri di Río Cuarto hanno perso benper la stessa identica lesione solo nel mese di, un vero e proprio trauma collettivo. I rossoblù, invece, nella delicatissima partita dell'11 marzo contro ilalla Bombonera, hanno perso ben due giocatori (Cerutti ed Hernández) in un. Gli infortuni ai legamenti sono diventati decisamentee sicuramente non si può più trattare di una tragica fatalità o di una. Questi numeri terrificanti esigono una risposta urgente da parte dei responsabili deie di tutta la

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365