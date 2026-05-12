Allarme rosso nel calcio argentino: dall'inizio del 2026 si contano ben 20 rotture del legamento crociato. Numeri da brividi che esigono risposte immediate
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In Argentina si sta sviluppando una nuova epidemia. Non si tratta però di qualche nuovo virus pronto a minacciare la sanità mondiale, ma di una vera e propria pandemia di infortuni sportivi. Con l'ultimo grave stop occorso ad Alan Forneris, centrocampista del Racing, il numero di giocatori che si sono rotti il legamento crociato ha toccato una vetta incredibile. Nel campionato di Liga Profesional del 2026, i giocatori finiti gravemente ai box sono già 20. Se contiamo anche i due infortuni di dicembre 2025 (ancora in fase di recupero), il numero sale addirittura alla spaventosa quota di 22.
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L'incubo di maggio: quattro ginocchia saltate in undici giorniGli infortuni si sono distribuiti nel corso di questo inizio dell'anno. Ma il mese di maggio, che tra l'altro è appena iniziato, si sta rivelando il più duro e devastante per le ginocchia dei calciatori argentini. Ci sono state ben 4 rotture dei legamenti in soli 11 giorni, una frequenza che non ha precedenti e che ha colpito rispettivamente Agustín Seyral (Sarmiento) e Gastón Suso (Atlético Tucumán) il 3 maggio, Tomás Nasif (Platense) il 7 maggio e infine il già citato Forneris l'11 maggio. Un ritmo insostenibile per qualsiasi lega professionistica.
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I casi clamorosi: Estudiantes e San Lorenzo decimatiUn po' tutte le squadre argentine hanno sofferto di queste gravi perdite, ma i casi più clamorosi restano indubbiamente due, ovvero l'Estudiantes de Río Cuarto e il San Lorenzo. I biancazzurri di Río Cuarto hanno perso ben 3 giocatori per la stessa identica lesione solo nel mese di febbraio, un vero e proprio trauma collettivo. I rossoblù, invece, nella delicatissima partita dell'11 marzo contro il Boca Juniors alla Bombonera, hanno perso ben due giocatori (Cerutti ed Hernández) in un colpo solo. Gli infortuni ai legamenti sono diventati decisamente troppi e sicuramente non si può più trattare di una tragica fatalità o di una casualità. Questi numeri terrificanti esigono una risposta urgente da parte dei responsabili dei calendari e di tutta la federazione argentina.
PARTE MÉDICO— Racing Club (@RacingClub) May 11, 2026
Los estudios realizados esta mañana a Alan Forneris dieron como resultado la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/6DxUBLx9Bt
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