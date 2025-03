Gabon, abusi su minori: la FIFA squalifica a vita l’allenatore

Eyi, ex allenatore dell'Under 17 maschile gabonese, ha ricevuto una squalifica a vita per aver abusato sessualmente di minori.

Patrick Assoumou Eyi, ex allenatore dell'Under 17 maschile del Gabon, è stato dichiarato colpevole dal Comitato etico indipendente della FIFA per abuso di potere ed abusi sessuali di diversi giocatori. Per questi capi d'accusa, egli è stato squalificato a vita da qualsiasi attività, a livello nazionale ed internazionale, legata al calcio.