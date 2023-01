Almirante Brown: la squadra dedica una parte della sua maglia all’Albiceleste mondiale

Maximiliano Levy, presidente dell’Almirante Brown, squadra di San Justo che milita nella Primera B Nacional, ha confermato su Twitter che la nuova maglia del team renderà omaggio all’Albiceleste dopo il successo iridato in Qatar

Il trionfo della Nazionale argentina ai Mondiali 2022 in Qatar è stato celebrato da tutto il calcio argentino. E addirittura l’Almirante Brown, squadra della Primera B Nacional, ha omaggiato l’Albiceleste con una serie di dettagli sulla nuova maglia per il 2023.

A confermato sul suo account Twitter è Massimiliano Levy, presidente del club con sede nella città di San Justo, nel dipartimento di La Matanza, nell’area metropolitana della Grande Buenos Aires. “Maravilloso”, ha cinguettato in reazione al design ideato dal sponsor tecnico che veste La Fragata. “Benvenuti nel 2023 e ora si punta di nuovo alla gloria, compagni di squadra”, ha concluso Levy alludendo al nuovo anno e all’imminente inizio di una nuova stagione in cui il team giallonero cercherà la promozione in Primera División.