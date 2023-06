Altroché pancetta: La Coruña, per far entrare Diego Tristan devono uscire due giocatori…

I social network non ne lasciano passare una e questa volta è toccato a Diego Tristán. L’attaccante spagnolo ritiratosi nel 2010, che ha vissuto le sue migliori notti al Deportivo La Coruña, ha partecipato alla partita di tributo a Joaquín, in occasione del ritiro dell’ex Fiorentina dal calcio, e per molti la sua presenza non è passata inosservata. “Anche Diego Tristán non farà in tempo per l’operazione bikini” o “Hanno dovuto togliere due giocatori per farlo entrare” sono stati alcuni dei commenti scherzosi che degli utenti hanno fatto in rete.