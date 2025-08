La sfida tra Feyenoord e Wolfsburg è stata interrotta dal direttore di gara sul risultato di 4-0 per poter prestare soccorsi

Attimi di grande apprensione hanno caratterizzato la sfida amichevole andata in scena in questo pomeriggio, in Olanda, tra Feyenoord e Wolfsburg. Sul risultato di 4-0 per i padroni di casa, la partita è stata improvvisamente interrotta dal direttore di gara per poter prestare soccorso ad un tifoso, presente in tribuna, vittima di un malore.

Feyenoord-Wolfsburg sospesa, le condizioni del tifoso — Quella del De Kuip si è dimostrata essere fin dalle prime battute una gara a senso unico, con i padroni di casa in pieno controllo della partita. Il Feyenoord è certamente più avanti nella preparazione rispetto al Wolfsburg, che comincerà il campionato tra tre settimane esatte con la prima sfida in casa dell'Heidenheim, ed è apparso inevitabilmente più in palla.

La formazione olandese ha trovato il vantaggio con Ueda, al 27', prima di dilagare poi nella ripresa e portarsi sul 4-0, grazie alla doppietta di Ueda e alle reti di Valente e Diarra. Proprio pochi istanti dopo la quarta rete del match, al 77', l'arbitro Alex Bos ha fermato la gara per poter permettere agli staff sanitari di correre sugli spalti per poter soccorrere un tifoso, colpito da un improvviso malore. L'atmosfera si è ghiacciata in pochi istanti, con le due squadre che si sono radunate dinanzi alle rispettive panchine in attesa di notizie. Alla fine, dopo circa 10 minuti di attesa, il direttore di gara ha dichiarato la fine della partita.

Dopo un primo intervento, il tifoso è stato poi trasportato in ospedale per ricevere ulteriori cure. "Lo spettatore è cosciente e verrà trasportato in ospedale per ulteriori cure mediche. Auguriamo forza a tutti i soggetti coinvolti", ha aggiornato il Feyenoord sul suo account X. "Auguriamo al tifoso, che ha dovuto sottoporsi a cure mediche, una pronta guarigione", si è aggiunto poi anche il Wolfsburg.