Non è mai troppo tardi per raggiungere i propri obiettivi impossibili. Questo è il consiglio che ci arriva dall'esperienza della leggenda del Galatasaray, vicino al quinto Mondiale giocato con la nazionale celeste

Pietro Rusconi Redattore 23 marzo - 21:10

"Ancora tu? Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?". Così parte una delle canzoni più amate e celebri del cantautore italiano Lucio Battisti. Il testo, come molti dei brani del cantante di Poggio Bustone, appartiene ad un altro monumento della musica italiana, ovvero Mogol. La canzone "Ancora tu" parla quindi di un incontro fortuito fra due persone che hanno deciso di separarsi dopo essersi amati. La parte più potente di quest'origine del brano però sta nella non sorpresa, nell'aver già predetto e percepito questo incontro. La sensazione non è nuova e sembra calzante dinanzi ad una notizia calcistica molto particolare che ha avuto parecchia risonanza nelle ultime ore. Il portiere ex Lazio Fernando Muslera ha fatto ritorno nella lista dei convocati dell'Uruguay dopo un grande lasso di tempo.

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La gioia di Fernando Muslera — Il portiere uruguaiano, durante l'estate passata, aveva deciso di lasciare il Galatasaray dopo 14 stagioni da assoluta leggenda. Col club turco, Fernando Muslera ha vinto 8 campionati, 6 Supercoppe, 5 Coppe di Turchia, ottenendo inoltre il premio di MVP stagionale durante l'annata '14-15. A 39 anni l'ex Lazio ha così ottenuto un trasferimento più adeguato alle esigenze familiare, lasciando una porticina aperta alla nazionale. Con il mercato estivo Muslera è passato all'Estudiantes argentino, con cui ha già alzato 2 trofei (Campionato di Clausura 2025 e il Trofeo de Campeones de la Liga Profesional).

Le sue buone prestazioni, unite al pessimo rendimento dell'italiano Franco Israel, hanno permesso al portiere di tornare nel giro della nazionale sudamericana allenata da Marcelo Bielsa. Fernando Muslera è stato convocato per le amichevoli contro Inghilterra e Algeria, facendo passare quasi 4 anni dalla sua ultima chiamata (11/6/2022 contro Panama in un'amichevole). Il tempo trascorso senza giocare è stato frutto di una scelta condivisa dal calciatore stesso che aveva deciso di abbandonare la celeste.

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L'estremo difensore dell'Estudiantes ha esplicitato ai microfoni di AUF TV tutta la sua gioia nel tornare a far parte della nazionale uruguaiana: "Sono molto felice per la convocazione. In questi quattro anni sono successe molte cose a livello personale che mi hanno fatto cambiare decisione e riaprire nuovamente le porte". Inoltre, Fernando Muslera ha parlato del ruolo che ricoprirà per Bielsa e dell'ipotesi Mondiale: "Mi tocca godermi questa parte di essere un riferimento. Non vedo l'ora di condividere opinioni ed esperienze accumulate in questi anni. Vengo per dare il mio contributo in qualsiasi posizione, mi piacerebbe molto mettere il mio cognome nella storia del calcio uruguaiano. Sarà un grande orgoglio per me e per i miei figli nel caso si verificasse questo obiettivo che non so nemmeno descrivere a parole".

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