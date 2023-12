Ancora uniti: Kimpembe si opera ma il Psg lo rinnova

I primi calci nelle giovanili dell’Eragny, poi nel 2005 l’approdo alla corte del PSG. Primavera e poi l’esordio in prima squadra nel 2014. Da lì Presnel non ha mosso più un piede. Nove stagioni con la maglia del Paris, in attesa di arrivare in doppia cifra…Ebbene sì, perché Il centrale di difesa di Luis Enrique non è ancora riuscito a mettere piede in campo in questa stagione, complice il brutto infortunio rimediato lo scorso 26 febbraio contro il Marsiglia. La rottura del tendine d’Achille lo ha messo fuori gioco ed il calvario non è ancora terminato. Il nazional francese ha scelto di sottoporsi ad una nuova operazione, una scelta che inevitabilmente allungherà i tempi di recupero. Allora il Paris ha scelto l’unica soluzione percorribile, blindare la sua bandiera.