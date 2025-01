In Belgio si accendono i riflettori per il De Klassieker: Anderlecht e Club Brugge si sfidano questa domenica per la 188esima volta.

Luca Paesano Redattore 8 gennaio - 16:09

Anderlecht e Club Brugge tornano a sfidarsi nuovamente nel prossimo turno di Jupiler Pro League. Le due squadre si affronteranno questa domenica, alle ore 18:30, in uno dei match inevitabilmente più attesi della ventunesima giornata del campionato belga. L’appuntamento per il 188esimo incontro della storia dei due club è allo Stadio Constant Vanden Stock.

Anderlecht-Club Brugge, il grande classico del Belgio — È il De Klassieker, la sfida più sentita del Belgio. Quello tra Anderlecht e Club Brugge è il derby tra le due squadre più vincenti del Paese, con i Paars-wit (viola e bianchi) che tuttavia sono in nettissimo vantaggio. La formazione di Bruxelles ha vinto 34 titoli nazionali, con un dominio che si è sensibilmente affievolito nel corso dell’ultimo decennio. I Blauw en Zwart (blu e neri), al contrario, vantano una storia di glorie decisamente più recenti, che ha portato 18 campionati negli ultimi 50 anni. Cresce l'attesa per il big match di domenica, con il Lotto Park che, per l'occasione, è già tutto esaurito.

Anderlecht-Club Brugge, storia della rivalità — L’Anderlecht ha cominciato ad imporsi in Belgio a partire dal secondo dopoguerra, in un campionato che aveva visto fino a quel momento protagonisti Beerschot e Union Saint Gilloise. Negli anni ’60 i biancoviola mettono in bacheca 6 titoli, di cui 5 consecutivi tra il 1964 e il 1968. Ma sono quelli anche gli anni in cui emerge con prepotenza il Club Brugge, che ottiene 5 secondi posti tra il 1966 e il 1972.

La rivalità tra le due squadre si accende e si consolida proprio negli anni a seguire. I Blauw en Zwart vincono 5 campionati e cominciano a dar fastidio al protagonismo dell’Anderlecht, che si deve accontentare di soli due titoli in quegli anni. È l’inizio di una battaglia che vedrà spesso le due formazioni contendersi il primo posto e che le porterà ad essere grandi protagoniste anche del calcio europeo. Il Brugge raggiunge la finale di Coppa UEFA nel 1976 e la finale di Coppa dei Campioni nel 1978, perdendo in entrambe le occasioni contro il Liverpool. L'Anderlecht, invece, vince due volte la Coppa delle Coppe (nel 1976 e nel 1978) e la Supercoppa UEFA (nel 1977 e nel 1979).

Il calo dell’Anderlecht e l’exploit del Brugge — Nelle ultime stagioni il trend sembra essersi leggermente invertito. Dopo aver padroneggiato nel primo quindicennio del 2000, ad eccezione di qualche intrusione di Genk e Standard Liegi, l’Anderlecht non vince un titolo dal campionato 2016/17, periodo in cui il Club Brugge ne ha invece conquistati ben quattro. La squadra belga per eccellenza sta attraversando un periodo di evidente flessione, come dimostrato dall’ottavo posto nel 2019 e dal clamoroso undicesimo posto nel 2023: i peggiori piazzamenti degli ultimi 60 anni di storia del club.

Al contrario, il Brugge ha vissuto anni di grande fioritura, affidandosi ad idee fresche, un calcio moderno e puntando soprattutto sui giovani. La società ha costruito un’area scouting all’avanguardia, con un occhio di riguardo ai vivai delle principali squadre belghe e olandesi, ma non solo. Negli ultimi anni sono riusciti a lanciare calciatori poi divenuti protagonisti del calcio europeo, partendo da Bacca e Perisic fino ai più recenti Openda e De Ketelaere. Ed è proprio grazie ai nuovi talenti, come Sabbe, Ordóñez, De Cuyper, Onyedika e Talbi, che i Blauw en Zwart si trovano ancora una volta a giocarsi il titolo e in piena corsa per qualificarsi agli ottavi di Champions League.

Anderlecht e Club Brugge in questa stagione — L’Anderlecht non aveva cominciato neppure male la stagione, ma sul rendimento della formazione di David Hubert pesa tremendamente il blackout del mese di settembre, in cui i biancoviola hanno ottenuto solamente 4 punti in 5 partite. Un bottino che ha inevitabilmente fatto perdere terreno e che spiega il netto ritardo dalle due squadre di vertice, il Genk e proprio il Brugge.

Gli uomini di Nicky Hayen, forse ancora in clima vacanziero, hanno iniziato la propria stagione nel peggiore dei modi: prima la sconfitta in Supercoppa contro l’Union Saint Gilloise, poi un solo punto nelle prime tre partite del campionato. Da lì, il cambio di passo e l’inizio della cavalcata che li ha portati fino al secondo posto, ad un solo punto dal Genk capolista.

Le due squadre tornano ad affrontarsi a due mesi e mezzo di distanza dal match di andata, in cui il Club Brugge si è imposto di fronte al proprio pubblico con un convincente 2-1. Al di là del risultato, che può dar sensazione di una sfida equilibrata, il match è stato in realtà piuttosto a senso unico, con i padroni di casa che si sono dimostrati nettamente superiori. I neroblu sono i favoriti anche per il match di domenica al Lotto Park.

L’Anderlecht sa di non poter sbagliare. Un’altra sconfitta rimetterebbe in discussione il proprio terzo posto, con Royal Antwerp, Union Saint Gilloise e Gent pronte al sorpasso. Il Brugge, invece, andrebbe in fuga, garantendosi con una certa sicurezza un posto nel Championship Round che assegnerà il titolo.