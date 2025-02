Le due squadre divise da un solo punto in classifica arrivano dalle fatiche di Europa League

Anderlecht e Union St. Gilloise tornano in campo dopo le fatiche di Europa League che le hanno viste salutare le competizioni europee dopo i risultati nelle gare di ritorno. Nonostante questo si prospetta un derby molto infuocato, tra due squadre che sono distanziate tra di loro di un solo punto. Obiettivo comune è quello di ritagliarsi una posizione di classifica il migliore possibile in vista dei playoff di Pro League. Il match è in programma al Lotto Park di Bruxelles alle ore 18.30 di domenica 23 febbraio.