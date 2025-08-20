La rete è stata segnata durante il primo turno di Coppa di Sassonia tra il Post Germania Bautzen e il Dresdner SC

Filippo Montoli 20 agosto - 17:43

Se il Dresdner SC ha passato il primo turno della Coppa di Sassonia in Germania, il merito è tutto dell'allenatore Andre Heinisch. E non per le scelte tattiche o per chissà che piano di gioco, ma perché è letteralmente entrato in campo segnando il gol vittoria al 117'. La squadra di Dresda gioca attualmente nella Lega Regionale di Sassonia, in sesta divisione tedesca. Al prossimo turno affronterà il Motor Wilsdruff. La vittoria del torneo garantirebbe l'accesso alla prossima edizione della Coppa di Germania. Ecco cosa è successo con l'allenatore del Dresdner SC, Andre Heinisch.

Germania, allenatore fa passare il turno ma deve pagare due multe — La notizia più incredibile dello scorso weekend, ma si potrebbe dire di questo inizio di stagione, arriva dalla Germania. I protagonisti sono il Dresdner SC e il suo allenatore, Andre Heinisch. La squadra di Dresda ha vissuto il suo momento migliore nella prima metà del Novecento, quando, tra i molti successi, vinse 2 Coppe di Germania e 2 Campionati tra il 1940 e il 1944. Dopo la Seconda guerra mondiale, il club è finito nel dimenticatoio e oggi disputa la Lega Regionale di Sassonia.

Il Dresdner è tornato a far notizia questo fine settimana, dopo la partita di Coppa di Sassonia con il Post Germania Bautzen. Per via dei troppi infortuni e quindi della rosa molto corta, al 78' è stato necessario l'ingresso in campo... dell'allenatore. Come ha raccontato lo stesso Andre Heinisch, il tecnico non aveva nemmeno gli scarpini e ha così dovuto indossare quelli di un suo giocatore. La gara è andata ai supplementari sul punteggio di 2-2 e quando lo spettro dei calci di rigore era ormai vicino, è successo l'incredibile. Il tecnico 40enne, ex Dynamo Dresda, ha trovato il gol vittoria al 117'.

Nell'intervista a saechsische.de, Heinisch ha raccontato che all'interno del club vigono due regole. Chi arriva alla partita senza scarpini deve pagare una "multa" e lo stesso vale per chi segna il primo gol in maglia Dresdner. Avendo fatto entrambe le cose, il tecnico dovrà quindi sborsare diverse centinaia di euro, ma ne è valsa certamente la pena. Al prossimo turno di coppa, il club di Dresda affronterà il Motor Wilsdruff. L'obiettivo è uno solo: arrivare in finale e vincerla per partecipare alla prossima Coppa di Germania e respirare nuovamente l'aria del calcio che conta dopo tanti anni.