André Messias…è lui il brasiliano che si è tatuato Messi e Di Maria sulla gamba destra!

André Messias ha deciso di immortalare sulla sua pelle il trionfo iridato della Selección coi volti di Lionel e Ángel

Davide Capano

Dal 18 dicembre 2022 migliaia di tifosi in diverse parti del mondo hanno mantenuto le promesse e inciso sulla propria pelle l’immagine della vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar. Tuttavia, ci sono casi sorprendenti, come André Messias, un brasiliano che si è tatuato Messi e Di María con la Coppa del Mondo sulla gamba destra.

Chi poteva immaginare che, con la storica rivalità tra Argentina e Brasile, un brasiliano decidesse di tatuarsi qualcosa in riferimento alla terza stella della Selección? La passione per il calcio ha ragioni che la ragione non capirà mai e questo tifoso ha detto: “Vedere l’Argentina vincere una coppa è stato il sogno di tutta la mia vita e ho sempre avuto in mente che mi sarei fatto un tatuaggio che lo rappresentasse. E non potevo non scegliere Di María, perché ci ha fatto vincere la Copa América nel 2021, ha rotto un digiuno di 28 anni e ha fatto la differenza in finale. È sempre stato il mio giocatore preferito. Messi non conta perché è un essere supremo”.

Anche se nei giorni precedenti la finale più di un brasiliano ha affermato di preferire la vittoria dell’Albiceleste in onore di Messi, il caso di questo supporter è stato davvero strano. Non solo si è fatto il tatuaggio, ma ha anche deciso di recarsi a Buenos Aires per assistere alla finale. “Una sensazione inspiegabile”, ha raccontato.

“È stato epico, è stato perfetto e penso che le mie lacrime si siano esaurite. Quando c’era il rischio che non avremmo vinto, ho pensato: ‘moriremo insieme’. Sono qui con loro. Non ho dormito per tre giorni. È stato il giorno più bello della mia vita. Ricordo 24 ore su 24 i momenti lì”, ha commentato in un’intervista al portale di notizie OGlobo.

Questo amore per l’Argentina lo ha portato a scegliere il volto di Ángel Di María, autore del secondo gol contro la Francia, e anche di Lionel Messi. Nella foto che ha condiviso si può vedere il numero 10 che bacia il tanto atteso trofeo e il Fideo che applaude.

Analizzando se in futuro potrebbe farsi un altro tatuaggio per la Nazionale argentina, ha confessato: “Non più, non ne sono previsti altri. Questo era il tatuaggio che volevo da tutta la vita. In un certo senso, niente altro conta”.