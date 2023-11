Andrew, l’inglese innamorato di Maradona: tifoso del Manchester City e…del San Lorenzo!

Una storia curiosa con protagonisti un tifoso del City e Lú Sedova, artista argentina che ha regalato un quadro a Maradona per il suo 60esimo compleanno…

È risaputo che la passione non conosce ragioni e ancor meno tra i tifosi di calcio. Non importa la distanza, la cultura o la lingua, è difficile da spiegare e ancor più da capire per coloro che non amano il pallone e il suo mondo. Un buon esempio di questa follia è fornito da Andrew, un inglese di 45 anni, tifoso del Manchester City, che ha in casa un quadro del San Lorenzo!

Sì, non c’è alcun errore nell’introduzione alla storia. Andrew, che lavora nel settore della tecnologia, vive a Londra, ma non tarda a sottolineare il suo amore per gli Sky Blues. “L’amore per il City nella mia famiglia ha attraversato tutte le generazioni, mio nonno portava mia madre a Main Road (l’ex stadio del team ora allenato da Pep Guardiola, nda) quando era bambina e siamo cresciuti tutti seguendo la squadra”, racconta a Olé.

Tuttavia, il calcio argentino lo ha affascinato fin da piccolo. Tutto è iniziato ai Mondiali di Messico 1986. “Ero un bambino, ma credo di essere stato l’unico inglese a innamorarsi di Diego. Tutti i miei amici sanno che sono sempre stato un tifoso del calcio argentino e ho conosciuto Lú proprio dopo che Diego ci ha purtroppo lasciati...”, ricorda e fa entrare in scena l’altro protagonista di questa storia impressionante.

Di chi sta parlando? Lú Sedova, un’artista argentina che spesso crea molte delle sue opere con legami calcistici, al punto che ha persino regalato un quadro a Maradona per il suo 60esimo compleanno ed è stata scelta dalla FIFA per partecipare a un segmento artistico alla vigilia della Coppa del Mondo in Qatar.

“Appena ho visto il suo lavoro, le ho scritto e le ho chiesto se poteva inviarlo all’estero. Per fortuna ha detto di sì”, spiega Andrew. Ma la cosa che colpisce è che ha chiesto un quadro del San Lorenzo, club di cui l’artista è tifosa e a cui l’inglese è molto legato, nonostante abbia detto di avere “in sospeso” un viaggio in Argentina.

Stabilitosi a Londra da qualche tempo, svela come si è legato al Ciclón. “Qualche tempo fa ho letto un bell’articolo sul Gasómetro e sui tifosi del San Lorenzo. Mi piacevano la storia, la gente e i colori. Poi ho visto un quadro che Lú aveva dipinto e mi è piaciuto molto, così gliel’ho chiesto”.

Naturalmente, questo non cambia il suo amore per il City, ed è per questo che ha già commissionato un altro quadro del club del suo cuore. “Sono davvero entusiasta di quello che mi sta facendo ora: sono i nostri tifosi fuori dallo stadio dopo una grande partita, con tutti i colori della squadra”. E trova anche un altro punto di contatto con il nostro Paese: “La mia squadra ha avuto giocatori argentini straordinari come Tevez, Zabaleta, Aguero e Otamendi”.

