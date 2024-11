Faruk Koca è stato condannato a 3 anni, 7 mesi e 22 giorni di reclusione per la violenta aggressione all’arbitro Halil Umut Meler. I fatti risalgono all’11 dicembre 2023, quando, al termine della sfida tra l'Ankaragucu e il Rizespor e contrariato per una decisione che aveva portato all’1-1 finale, l’allora presidente del club di Ankara decise di scendere in campo e colpire l’arbitro con calci e pugni.