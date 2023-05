Annulla viaggio alle Mauritius con la moglie per il titolo dell’Arsenal: tifoso deriso sui social

Saranno giorni difficili per il tifoso dell'Arsenal, scottato e tremendamente deluso per un titolo che all'Arsenal è quasi sfuggito di mano ed una confessione alla moglie che dovrà per forza arrivare...

Sergio Pace Redattore

Troppo amore (per la squadra del cuore) e troppa sicurezza? La risposta è sì. Un super tifoso dell'Arsenal, fkhanageil suo nome utente su Twitter, ha deciso a gennaio di annullare il viaggio alle Mauritius, programmato assieme alla moglie con partenza il 26 maggio, per potersi godere all'Emirates la festa dell'Arsenal per la conquista della Premier League in occasione dell'ultima di campionato contro il Wolverhampton, in programma il 28 maggio.

Alla moglie non ha neppure detto nulla del viaggio annullato. Ad inizio anno la fiducia del popolo Gunnersera alta, visti i 5 punti di vantaggio di Odegaard e compagni sul Manchester City. Ed il gioco, convincente e bello da vedere, e i risultati confermavano l'ottimo stato di forma della squadra di Arteta.

Nell'ultimo periodo le speranze di titolo dell'Arsenal sono via via scemate, fino al tracollo in casa contro il Brighton di De Zerbi nell'ultima gara di campionato. Con un Manchester City straripante ed un Haaland sempre più cannibale, Guardiola, dopo il 3-0 rifilato all'Everton, si è portato a +4 sui Gunners, con una partita da recuperare. Con sole due partite da giocare, all'Arsenal servirebbe un vero e proprio miracolo per tornare a vincere il campionato inglese dopo 19 anni di digiuno, da quell'Arsenal degli Invincibili di Arsène Wenger stagione 2003/2004.

Per il tifoso in questione si tratta di un dramma a tutti gli effetti, non solo sportivo. Annullato il viaggio con la moglie, lo stesso aveva twittato così: "Circa un anno fa io e mia moglie abbiamo prenotato una vacanza in famiglia alle Mauritius, con partenza il 26 maggio. Recentemente ho scoperto che la nostra ultima partita casalinga è contro i Wolves il 28 maggio. Ho dovuto cancellare la nostra vacanza. MIA MOGLIE È FURIOSA. Ho troppa paura di tornare a casa. È meglio che vinciamo il campionato. Pregate per me".

Tutti adesso lo deridono...

Quel post, carico di speranza (forse troppa), dopo il ko dell'Arsenal contro il Brighton, ha ottenuto più di 2 milioni di visualizzazioni. I commenti, tantissimi, hanno messo all'angolo il povero tifoso, deriso e sbeffeggiato: "Pubblica i documenti del divorzio fratello", "Imbarazzante".