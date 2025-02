Ansu Fati, l’erede di Messi che non viene convocato dal Barcellona

La giovane promessa del calcio non rientra nei piani del suo allenatore: è già una meteora?

Veronica Caliandro 6 febbraio - 16:22

Ansu Fati continua a non essere convocato dal Barcellona. La squadra di Hans-Dieter Flick, pronta a scendere in campo contro il Valencia in occasione dei quarti di finale di Coppa del Re, infatti, farà ancora una volta a meno del 22enne.

Ansu Fati, colui che ha ereditato il 10 di Messi è già una meteora? — Cresciuto con la maglia del Barcellona, nella stagione 2021 - 2022 Ansu Fati ha addirittura ereditato il numero 10 di Lionel Messi. Una chiara dimostrazione di come il club abbia sempre riposto grande fiducia in lui e nel suo potenziale. Nonostante le grandi aspettative, però, la sua carriera non sta proseguendo come sperato.

Tanti gli infortuni che lo hanno tormentato nel corso degli ultimi anni, rischiando di mettere in bilico la sua carriera. Il Barcellona ha cercato di rilanciare il suo talento attraverso il prestito di un anno al Brighton, ma nemmeno questo sembra essere stato d'aiuto.

Ansu Fati non rientra nei piani di Flick — Tornato al Barcellona dopo la sua esperienza in Inghilterra, Ansu Fati non è ancora riuscito a dare un reale contributo alla squadra. Una situazione non di certo idilliaca, tanto che nel corso della recente sessione invernale si è spesso parlato di un suo possibile trasferimento. Il Barcellona, però, non avrebbe ricevuto offerte allettanti per portare a termine l'operazione.

Lo stesso Flick, intervenuto in conferenza stampa prima del match di Liga contro il Getafe di metà gennaio aveva dichiarato:

"È molto importante essere onesti con i giocatori e io sono stato onesto con lui. Abbiamo parlato di diverse opzioni, non mi ha chiesto di andar via, ma ora è una sua decisione. Se vuole restare, va bene, è un giocatore della Masia. Questo è professionale: contano il campo e le prestazioni".

Ansu Fati, quindi, sembra che continui a non trovare spazio nel Barcellona poiché non rientrerebbe nei piani di Flick. Ancora giovane, comunque, ha ancora una lunga carriera davanti. Resta solo da vedere se sarà o meno con la maglia del Barcellona.