Ansu Fati meglio di Dembelé e Kvara. No, non è uno scherzo. Perché l'attaccante spagnolo li ha battuti in una particolare statistica. E non è banale: l'ex Barca, infatti, ha segnato più gol di tutti e due. Undici, al cospetto di dieci e nove. Poi, se allarghiamo il nostro raggio, Ansu Fati ha fatto meglio anche di Barcola e Doué. Un dato curioso che mette in risalto la stagione dell'attaccante del Monaco al cospetto dei big del Psg. Naturalmente, ci sono anche diversi fattori da considerare, tra cui quello delle presenze. Dembelé, ad esempio, ha saltato gran parte della stagione. E non solo lui.

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La stagione di Ansu Fati e la particolarità con Dembelé e Kvara

. E probabilmente non lo sarà mai. Lo dicono le carriere, lo dicono le statistiche. Eppure, Ansu Fati, questa 'magra' soddisfazione, se la può scrollare di dosso. Per un anno, in un intero campionato, ha battuto due big come. Uno è pallone d'oro, l'altro potrebbe diventarlo, molto naturalmente dipenderà dal. Sta di fatto che lo spagnolo, in questa stagione, ha ritrovato un po' di quella qualità che sembrava smarrita: Ansu Fati, infatti, era considerato come un potenziale 'crack' del calcio mondiale.

PARIGI, FRANCIA - 10 MAGGIO: Ousmane Dembélé #10 del Paris Saint-Germain osserva la partita di Ligue 1 McDonald's tra Paris Saint-Germain e Stade Brestois 29 al Parc des Princes il 10 maggio 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

A distanza di anni, le aspettative sono state deluse. Ma non del tutto. C'è ancora tempo per dimostrare di essere più forte di quanto mostrato finora. Quest'anno ne è l'esempio: spesso titolare, spesso dentro il gioco e quasi sempre decisivo con i suoi gol e assist. Sembra aver trovato la sua dimensione in Francia. E il futuro potrebbe essere roseo. Magari, il prossimo anno, punterà a portare il suo Monaco in vetta. Intanto, si gode questo primato. Non da poco.

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