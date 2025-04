Una notizia che non avrà fatto di certo piacere al calciatore e alla sua squadra, che dovranno comunque cercare di non pensare troppo alla vicenda e concentrarsi sul loro cammino in campionato. Reduce da due vittorie, una sconfitta e due pareggi nelle ultime cinque giornate, l' Alverca sta disputando una buona stagione .

A contribuire a questi risultati proprio Anthony Carter che, fino a questo momento, ha siglato ben 14 gol, spingendo la sua squadra fino alla terza posizione in classifica e diventando il capocannoniere dal torneo. D'altronde per ogni attaccante non c'è miglior modo per farsi apprezzare se non quello di segnare. E per questo è facile immaginare che Carter, dopo la vicenda che lo ha visto protagonista, cercherà di far parlare il campo.