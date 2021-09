“Antonio Rudiger miglior difensore del campionato”, parola di Rio Ferdinand

Il parere dell’ex giocatore del Manchester United sul difensore tedesco passato da Roma

Sono passate cinque giornate di Premier League e Chelsea, Manchester United e Liverpool sono in vetta alla classifica. Le tre squadre vogliono proseguire così per provare a detronizzare i campioni in carica del Manchester City. La stagione è appena iniziata e i team continuano ad oliarsi, alla ricerca della loro versione migliore. Tuttavia, le prestazioni individuali stanno iniziando a mostrare quali calciatori si distingueranno durante tutto l’anno e Rio Ferdinand ha già scelto il suo preferito come centrale di difesa.