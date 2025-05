L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli, dopo un periodo complicato, è tornato a macinare punti e vittorie nel segno del fenomeno portoghese, ma non solo. Nella sfida vinta per due a zero contro l' Al Khaleej , i gialloblu arabi si sono imposti grazie al gol di John Duran e, soltanto nel finale, con il sigillo dei CR7.

One last game at home this season 💛 pic.twitter.com/r1W9NRLG3R

Lo stesso Ronaldo che, diversi minuti prima, aveva mancato il gol proprio dal dischetto per sbloccare la sfida. Un evento decisamente insolito quello di vedere un rigore fallito dal fenomeno portoghese che, nel penultimo minuto di recupero, ha avuto però la chance di rifarsi dagli undici metri. Cristiano sbaglia una volta, ma non due di fila e deposita in rete. Dopo il gol, Ronaldo si è scusato con i tifosi alzando le braccia al cielo proprio per quanto accaduto prima nel match. Si trattava dell'ultima gara in casa di una stagione complicata per l'Al-Nassr e Ronaldo voleva a tutti i costi chiuderla con un gol in una sfida però davvero complicata come affermato anche dal lusitano sui social.