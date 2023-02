Araujo da Los Angeles al Barça, affare saltato per 18 secondi?!

Julian Araujo, 21 anni, difensore dei La Galaxy. Questo l’ultimo talento messo sotto traccia dal Barça. Per molti, già pronto al grande salto, il Barcellona ha deciso di sborsare 3.2 milioni di sterline per assicurarselo e aggregarlo inizialmente alla squadra B.

Ma una discrepanza logistica rischia di far saltare tutto sul più bello. Infatti l’affare non è andato in porto per un errore di sistema. I documenti sono stati inviati 18 secondi dopo il tempo massimo e non è stato possibile completare la transazione. Alemany, direttore del Barça ha fatto sapere che si aspetta una presa di pozione dalla Fifa per risolvere la questione.