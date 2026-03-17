Il calcio diventa ancora teatro di aggressioni. Questa volta si tratta di un fatto accaduto a arbitra di 17 anni aggredita durante una partita

Gianmarco Inguscio Collaboratore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 19:32)

Il calcio come ogni sport, dovrebbe essere terreno fertile del divertimento, oltre che la massima espressione di un possibile talento che ognuno di noi possiede. Eppure, ancora oggi, nonostante le maestose manifestazioni e una crescita educativa e culturale al passo con i tempi, può non bastare. Le aggressioni nel mondo sportivo, non sono mai mancate, tantomeno ai danni di arbitri che dirigono le partite di calcio, spesso, di categorie inferiori e lontane dai grandi riflettori.

Questo è ciò che è accaduto ad una giovane arbitra di soli 17 anni, durante quella che sarebbe dovuta essere una regolare partita di calcio. Il fatto è accaduto in Sardegna, dove un dirigente accompagnatore ha aggredito la ragazza. Da qui, l'intervento del presidente della FIGC, Gabriele Gravina durante la conferenza stampa in data odierna a Roma, nel corso della cerimonia di consegna del premio Bearzot. Scopriamo le parole di Gravina e la pena inflitta al dirigente.

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Le dichiarazioni del presidente Grabriele Gravina — Sull'accaduto è intervenuto direttamente il presidente della FIGC, dichiarando di aver inflitto la massima condanna al dirigente autore dell'aggressione. Così il presidente: "Dal nostro punto di vista, sul tema della violenza siamo intransigenti. Al dirigente abbiamo inflitto la massima condanna possibile, ovvero, cinque anni di squalifica". Ma non è tutto, perché Gravina ha aggiunto: "Oltre alla squalifica gli è stata comminata anche la preclusione, che rappresenta a tutti gli effetti una squalifica a vita. È importante comunicare queste sanzioni. Non accettiamo che ragazzi, calciatori o dirigenti siano protagonisti di atti di violenza verso arbitri o arbitre, soprattutto minorenni".

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Aggressione arbitra, secondo il presidente: "Problema di educazione culturale" Secondo quanto appreso dalla conferenza inoltre, Gabriele Gravina ha deciso di andare affondo alla questione: "Questi fatti dimostrano un grave problema: mancanza di educazione e di impostazione culturale. Non mi spiego come una persona possa fratturare una mascella di una ragazza di 17 anni". Poi continua: "È una storia vergognosa. Tuttavia, non entro negli ambiti penali e resto nella sfera sportiva, ma persone che fanno questo devono essere escluse dal mondo del calcio". Infine, non può mancare un messaggio di vicinanza alla giovane vittima: "Siamo vicini alla ragazza, che nonostante quanto successo ha subito manifestato la volontà di scendere in campo. Avrà tutta la nostra solidarietà".

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