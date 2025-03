Ligue1, gli forano le gomme dell’auto: arbitro espone denuncia

Prima le minacce, poi le gomme forate: Stinat espone denuncia

Prima l'arbitraggio molto discutibile negli ottavi di finale di Coppa di Francia contro il Lione, con tanto di squalifica di tre mesi a Mehdi Benatia e di ben 15 partite per il presidente Longoria, poi nella sfida di sabato 22 febbraio persa 3-0 contro l'Auxerre (con espulsione di Derek Cornelius) che ha allontanato ormai quasi definitivamente la squadra di De Zerbi dalla vetta della classifica. Il Marsiglia ne ha avuto per molto. Tra i responsabili di questo tracollo per i giocatori e i tifosi dell'OM è l'arbitro Jeremy Stinat. Ma se le contestazioni sul campo si trasformano in minacce di morte la situazione cambia completamente. E' proprio questo ciò che è capitato al direttore di gara. Come ha riferito l'Equipe, il 47 enne ed ex calciatore, ha esposto denuncia dopo che la moglie aveva trovato le gomme dei suoi veicoli forate fuori dalla sua casa nelle Landes. La gendarmeria ha avviato immediatamente un'indagine per "danno al veicolo", con l'aggravante che "Tale danno non sia in alcun modo riconducibile all'attività professionale di Stinat", ha dichiarato Benoît Fontaine, procuratore della Repubblica di Dax. Al momento, gli autori del gesto non sono ancora stati identificati.