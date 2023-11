Arena Nazionale mezza vuota per il derby di Bucarest: la Dinamo è penultima…

All'Arena Nazionale sono attesi circa 25.000 spettatori per Dinamo Bucarest-FCSB, derby della 17esima giornata della Superliga. La più grande affluenza al derby di Romania allo stadio di Bulevardul Basarabia è stata di 49.759 spettatori nella...

I club di Bucarest Dinamo e FCSB sono storicamente le due squadre rumene di maggior successo. L'FCSB (la ex Steaua Bucarest, diventata FCSB nel 2017) è stato campione di Romania 26 volte. La Dinamo, invece, ha all'attivo 18 titoli. Negli ultimi anni, il campionato è stato dominato dal Cluj. Si torna in campo domenica 26 novembre alle 19.30.

Oggi però... La FCSB oggi è capolista con 34 punti, Dinamo Bucarest penultima in classifica

Secondo i dati della prevendita, la Dinamo ha venduto finora oltre 16.000 biglietti, mentre i dirigenti biancorossi si aspettavano una partecipazione di 25.000 spettatori. Se le stime si rivelassero reali, il derby di domenica con l'FCSB non entrerebbe nemmeno nella TOP 10 delle partite Dinamo-FCSB o FCSB-Dinamo giocate alla National Arena.

Il maggior numero di spettatori del derby rumeno organizzato nello stadio più grande del paese è stato nel maggio 2012, FCSB - Dinamo 3-2, con 49.759 tifosi sugli spalti. Ma in casa Dinamo c'è già così poco entusiasmo per la situazione di classifica, che i pur pochi 16.000 biglietti già venduti, sono il maggior numero di spettatori rispetto alle partite della stagione in corso..