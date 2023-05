Platense, disavventura per Morgantini fuori dallo stadio: tifosi gli rompono il setto nasale

Brutta disavventura per Nicolás Morgantini al termine della partita tra Estudiantes de Buenos Aires e Chacarita Juniors (sedicesimo turno della Primera Nacional Gruppo B). Il terzino destro classe '94 in prestito dal Lanús al Platense, squadra che milita nella Liga Profesional, non si sarebbe mai aspettato di essere aggredito fuori dallo stadio da un gruppo di tifosi...