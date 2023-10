Argentina, ecco il libro sulle visite di Maradona in Patagonia

Diversi giornalisti del Sud del paese hanno scritto 18 storie sulle volte in cui Diego ha messo piede in quelle terre: dal primo gol segnato con la maglia dell’Albiceleste alla preparazione di un’amichevole in veste di ct

Il tempo passa e Diego Armando Maradona è ancora presente. Nonostante siano passati quasi tre anni dal suo passaggio all’eternità, continuano a comparire storie, aneddoti, video e ogni genere di materiale legato al Diez, come nel caso del libro “Un D10S en la Patagonia”, che ripercorre le visite del Pibe de Oro nelle province di Neuquén e Río Negro.

L’opera conta 18 testi scritti dai giornalisti Fabricio Abatte, Jordi Aguiar Burgos, Rodolfo Chávez, Pablo Montanaro e Sebastián Sánchez, che hanno condotto un’indagine rigorosa in cui hanno raccolto testimonianze, immagini e interviste su ciascuna delle volte in cui Diego ha messo piede in quelle terre.

Il libro ripercorre cronologicamente le visite di Maradona in diverse città di entrambe le province. Dalla prima volta, quando nel 1977 visitò la città di Cipolletti con la Nazionale giovanile e segnò il suo primo gol con la maglia dell’Argentina, a quando andò con l’Argentinos nel 1980 a giocare contro il Deportivo Roca o la sua preparazione a Villa La Angostura per tornare al Boca nel 1997.

Più recentemente, è tornato nel 2008 per giocare nello stadio Ruca Che di Neuquén con lo Showbol, un gioco di squadra, genericamente affine al calcio a 5, praticato con un pallone sferico su un campo simile a quello dell’hockey su ghiaccio, ovvero rettangolare con angoli stondati.

Due anni dopo, Maradona andò in quelle zone, come ct della Selección, nella preparazione per un’amichevole contro Haiti a Cutral Có, insediamento nel deserto fondato nel 1933 dopo la scoperta del petrolio.

