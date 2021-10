Argentina, Huracan femminile allo stadio senza maglie: le recupera a 11 km di distanza!

Le ragazze dell’Huracán hanno giocato “in casa” a La Plata contro l’Estudiantes e per mancanza di maglie hanno dovuto usare inizialmente la casacca del Cambaceres, poi nella ripresa il sospirato cambio casacca e la vittoria

Come è emerso, per ordine dei responsabili della sicurezza, il team rosa del Globo (soprannome dell’Huracán) ha dovuto recarsi a La Plata per ospitare le avversarie all’Estadio Único Diego Armando Maradona. Questo ha creato un disagio per la delegazione del Parque Patricios, che non è arrivata all’impianto con le divise ufficiali ed è dovuta uscire per trovare una soluzione.