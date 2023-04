Argentina, il dramma di Brian Fernández. La compagna: “È dipendente dalla cocaina. Vengono a casa e…”

Una stagione più che positiva in Messico, con un bottino di 18 reti e 5 assist in 32 presenze complessive. L'ottimo rendimento in campo ha suscitato l'interesse del Portland Timbers, che rileva l'attaccante argentino nel maggio 2019 per 9 milioni di euro. Anche in MLS Fernández si fa notare per le sue qualità tecniche e il suo fiuto del gol (15 gol in 23 presenze), ma nel novembre 2019 si vede sospendere il suo contratto con la franchigia dell'Oregon per violazioni nel "programma sulle dipendenze".